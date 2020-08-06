Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами

Президент Беларуси заявил, что против страны ведется гибридная война и нужно быть готовыми к "пакостям с любой стороны".

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что среди задержанных в республике в преддверии выборов были обладатели американских паспортов, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал белорусский лидер заявил в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает БелТА.

Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы, - приводит его слова агентство. - Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители.

Кроме того, Лукашенко заявил, что против Беларуси ведется гибридная война и нужно быть готовыми к "пакостям с любой стороны".

Лукашенко попросил правоохранительные органы "активно" сотрудничать с населением для выявления "подозрительных лиц", чтобы не допустить дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, в Белоруссии 29 июля были задержаны 33 россиянина. В республике утверждают, что они являются бойцами "ЧВК Вагнера". Против россиян возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Россия заявила, что задержанные являются сотрудниками ЧОПа и были в Беларуси проездом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!