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Улицу Окжетпес в столице частично перекроют

Ремонт на участке продлится до 20 августа.

Фото : astana.gov.kz6 августа 2020, 20:12

Автомобилистам рекомендовано заранее планировать маршрут, передает zakon.kz.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ по улице Окжетпес на участке от улицы Карталинской до улицы Коктал, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 6 по 20 августа планируется частичное перекрытие движения на данном участке. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении официального сайта столичного акимата.


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