Военные медики Казахстана и России сотрудничают в борьбе с COVID-19
В военные клинические госпитали городов Нур-Султана и Алматы прибыла группа российских специалистов.
Фото : Пресс-служба МО РК6 августа 2020, 20:27
Военные медики Казахстана и России приступили к совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
В соответствии с договоренностью руководителей оборонных ведомств Казахстана и России о военно-медицинском сотрудничестве в военные клинические госпитали городов Нур-Султана и Алматы прибыла группа российских анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, терапевтов, имеющих практический опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Программой пребывания предусмотрено изучение протоколов лечения пациентов, проведение семинаров с консультацией военных врачей и обмен опытом в сфере диагностики и лечения инфекционных заболеваний, - передает пресс-служба Министерства обороны РК.
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