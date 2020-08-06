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Военные медики Казахстана и России сотрудничают в борьбе с COVID-19

В военные клинические госпитали городов Нур-Султана и Алматы прибыла группа российских специалистов.

Фото : Пресс-служба МО РК6 августа 2020, 20:27

Военные медики Казахстана и России приступили к совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

В соответствии с договоренностью руководителей оборонных ведомств Казахстана и России о военно-медицинском сотрудничестве в военные клинические госпитали городов Нур-Султана и Алматы прибыла группа российских анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, терапевтов, имеющих практический опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Программой пребывания предусмотрено изучение протоколов лечения пациентов, проведение семинаров с консультацией военных врачей и обмен опытом в сфере диагностики и лечения инфекционных заболеваний, - передает пресс-служба Министерства обороны РК.


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