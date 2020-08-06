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Пережившая изнасилование звезда Netflix покончила с собой

По словам матери, девушка так и не смогла оправиться от случившегося.

Фото : Collider6 августа 2020, 20:47

Дейзи Колман, героиня документального фильма Netflix "Одри и Дейзи", покончила с собой, сообщает zakon.kz.

Об этом ее мать Мелинда Меллер Коулмэн сообщила в своем Facebook-аккаунте.

Колман изнасиловали в 2012 году в возрасте 14 лет. Насильнику девушки Мэттью Барнетту на тот момент было 17. Мать жертвы Мелинда Колман рассказывала, что нашла дочь после случившегося в одной футболке и трусах на улице при минусовой температуре.

По словам матери, звезда Netflix так и не смогла оправиться от случившегося.

Она была моим лучшим другом и замечательной дочерью. Я думаю, она хотела показать, что я могу жить без нее. Но не могу. Я бы хотела забрать всю ее боль, — пишет в посте Мелинда Коулмэн.

Дело Дейзи стало резонансным в США — девушку начали травить, и ее семье пришлось переехать. Вскоре полиция закрыла дело, так и не наказав виновника. По словам матери Дейзи, это произошло из‑за связей семьи Мэттью Барнетта с местными чиновниками.

В 2016 году на Netflix вышел фильм "Одри и Дейзи", в котором рассказывалась история трагедии, случившейся с Коулмэн. Кроме того, актриса сыграла саму себя в сериале "Демократия сейчас!" и снялась в хорроре "Техасский смертельный трип".


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