Пережившая изнасилование звезда Netflix покончила с собой
По словам матери, девушка так и не смогла оправиться от случившегося.
Дейзи Колман, героиня документального фильма Netflix "Одри и Дейзи", покончила с собой, сообщает zakon.kz.
Об этом ее мать Мелинда Меллер Коулмэн сообщила в своем Facebook-аккаунте.
Колман изнасиловали в 2012 году в возрасте 14 лет. Насильнику девушки Мэттью Барнетту на тот момент было 17. Мать жертвы Мелинда Колман рассказывала, что нашла дочь после случившегося в одной футболке и трусах на улице при минусовой температуре.
По словам матери, звезда Netflix так и не смогла оправиться от случившегося.
Она была моим лучшим другом и замечательной дочерью. Я думаю, она хотела показать, что я могу жить без нее. Но не могу. Я бы хотела забрать всю ее боль, — пишет в посте Мелинда Коулмэн.
Дело Дейзи стало резонансным в США — девушку начали травить, и ее семье пришлось переехать. Вскоре полиция закрыла дело, так и не наказав виновника. По словам матери Дейзи, это произошло из‑за связей семьи Мэттью Барнетта с местными чиновниками.
В 2016 году на Netflix вышел фильм "Одри и Дейзи", в котором рассказывалась история трагедии, случившейся с Коулмэн. Кроме того, актриса сыграла саму себя в сериале "Демократия сейчас!" и снялась в хорроре "Техасский смертельный трип".
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