Проведена внезапная проверка системы ПВО Алматинского региона

С аэродромов были запущены ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты, которые для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, имитировали условного противника.

Качество несения боевого дежурства по охране воздушного пространства и боевую готовность частей и подразделений войск ПВО проверила специально назначенная комиссия Генерального штаба ВС РК, сообщает zakon.kz.

По указанию Министра обороны Нурлана Ермекбаева в целях проверки частей постоянной боевой готовности противовоздушной обороны используя фактор внезапности, с аэродромов были запущены ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты, которые для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, имитировали условного противника, нарушившего воздушное пространство.

На главном командном пункте войск ПВО действия дежурных сил и средств подразделений противовоздушной обороны контролировал Первый заместитель министра - начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

По замыслу проверки дежурные силы войск противовоздушной обороны должны обнаружить маловысотные низколетящие воздушные цели, отождествить их как нарушителей воздушного пространства и уничтожить (условно) расчётами зенитных ракетных подразделений.

В режиме реального времени с выполнением алгоритма обнаружения и сопровождения дежурными средствами частей войск ПВО Алматинского регионального гарнизона, летательные аппараты условного воздушного противника были уничтожены (условно). Для эффективности боевой работы на перехват условного противника в небо были подняты и истребители с ближайшей авиабазы. Учебно-боевая задача отработана, - говорится в сообщении Министерства обороны РК.

Вместе с тем, комиссией выявлены отдельные недостатки в организации ПВО объектов, по перехвату и уничтожению малоразмерных целей, в том числе БПЛА. По результатам проверки будет проведен более детальный анализ действий расчетов и экипажей и выработан комплекс мер по совершенствованию системы ПВО.

Отметим, что войска противовоздушной обороны несут круглосуточное боевое дежурство, осуществляя непрерывный контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства.

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