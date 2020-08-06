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Нарушителям карантина в Лос-Анджелесе будут отключать свет и воду

Мэр города считает, что такие мероприятия приводят к увеличению числа заболевших.

Фото : wallpapers.99px.ru6 августа 2020, 22:28

В Лос-Анджелесе организаторам запрещенных из-за коронавируса домашних вечеринок будут отключать электричество и воду, сообщает zakon.kz.

Эту меру ввел мэр города Эрик Гарсетти, пишет Bloomberg.

Такие домашние вечеринки уже превратились в аналоги ночным клубам. Мы ознакомились с сообщениями уже о нескольких таких массовых вечеринках, которые устраивают несмотря на запреты, и разрешили нарушителям отключать воду и электричество, - цитирует издание мэра города.

Поэтому, сказал мэр, он разрешил в вопиющих случаях отключать нарушителям электричество и воду.

В городе закрыты все ночные клубы и бары. В результате начали проводить домашние массовые вечеринки.

Одна такая вечеринка была организована на этой неделе в доме по улице Малхолланд Драйв. На встрече собралось более ста жителей города. Закончилось мероприятие перестрелкой. Мэр города считает, что подобные действия местных жителей приводит к увеличению числа заболевших.

В среду в округе Лос-Анджелес скончались 68 человек с коронавирусом, кроме того, было выявлено более 2,3 тыс. новых случаев, среди которых 60% - это люди в возрасте от 18 до 49 лет.


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