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Археологи сделали сенсационное открытие в Туркестане

Ученые уверены, аналога такому сооружению в Казахстане еще нет.

Фото : mk-kz6 августа 2020, 23:16

На раскопках в городище Культобе отечественные археологи обнаружили древнюю суфийскую обитель – хАнаку, сообщает zakon.kz.

Как передает Astana TV, такие удивительные памятники культовой и погребальной архитектуры возводили с XV по XIX (15-19) века. В них жили, проводили обряды и богослужения, а также хоронили знатных членов общины.

Ученые уверены, аналога такому сооружению в Казахстане еще нет. Найденные здания связали с дервишскими орденами суфиев, широко расселившихся в средние века. Памятник - это собой комплекс из десяти помещений с отопительными печами и небольшими тандырами. В юго-восточной части строения расположен мавзолей прямоугольной формы с подпольным склепом. В нем обнаружено семь захоронений.

Сам погребальный обряд не совсем характерный для Ислама. Потому что в Исламе, погребенный всегда ориентирован на запад лицом на юг. Но здесь отклонение ориентировки получается на север. Связано с тем, что с северной стороны находится сам мавзолей Ахмеда Ясави. И скорее всего погребенные были ориентированы в сторону Ясави. Получается это как священное культовое место, на которое они загробную жизнь хотели ориентировать, - говорит археолог Ерлан Казизов.


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