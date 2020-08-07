В Китае зафиксирована вспышка чумы - один человек скончался

Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.

Житель автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая 2 августа скончался от чумы, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, врачи изолировали 35 человек, контактировавших с умершим.

Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. В соответствии с планом реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с распространением чумы во Внутренней Монголии, в действие введены меры профилактики и контроля за распространением заболевания.

В степной зоне в северной части Китая, а также в соседней Монголии иногда выявляют случаи заражения чумой. Зачастую это происходит из-за того, что местные жители время от времени употребляют в пищу мясо грызунов, что может привести к заражению чумой, поскольку эти животные являются переносчиками данного инфекционного заболевания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!