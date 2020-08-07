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В Атырау незнакомец пытался увести за собой девочку

Но местные все друг друга знают, заметили это и отобрали ребенка.

Фото : Pinterest7 августа 2020, 01:36

Вечером 6 июля в пригороде Атырау - микрорайоне Коктем 42-летний мужчина пытался увести маленькую девочку, сообщает zakon.kz.

Как пишет портал Ак Жайык, он подошел к ней возле продуктового магазина, взял за руку и повел за собой. Но местные жители все друг друга знают, заметили это и отобрали ребенка. Затем вызвали полицию.

Сотрудники незамедлительно приехали на место и задержали подозреваемого.

Начато досудебное расследование по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). Этот человек на самом деле не местный, приехал в Атырау на заработки, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.


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