Местами по РК пройдут дожди с грозами, возможен град

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.

Местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Карагандинской области местами сохраняется усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами – град.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, шквал, днем - град. В Туркестанской области утром и днем местами шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Акмолинской, Кызылординской, В Костанайской, днем в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской, Костанайской областях местами – град.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской, Актюбинской, днем в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами – град, ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами ожидается шквал.

В Костанайской области днем местами – ветер 15-20 м/с, ночью на большей части ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Карагандинской области местами – град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской, на юге Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

В Атырауской, на большей части Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 30°, ясно.

Прогноз погоды на 7 августа.

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