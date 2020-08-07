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В июле зафиксирован рост цен на продовольствие в мире — ФАО

Значительнее всего подорожали растительные масла и молочная продукция, сообщает организация.

Фото : Женщина-фермер, выращивающая сорго в Кении.7 августа 2020, 06:32

Цены на продовольствие в мире продолжают расти второй месяц подряд. Об этом 6 Августа сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО), сообщает zakon.kz.

Значение Индекса продовольственных цен достигло в июле 94,2 пункта, что на 1,2 процента больше, чем в июне. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Из-за снижения производства и нехватки рабочих-мигрантов растительное масло подорожало на 7,6 процента, молочная продукция — на 3,5 процента, а сахар — на 1,4 процента. Мясо стало дешевле: по сравнению с июнем стоимость снизилась на 1,8 процента, а по сравнению с июлем прошлого года — на 9,2 процента.

В декабре 2019 года цены на продовольствие достигли максимума за пять лет. Сильнее всего подорожало пальмовое масло и сахар. Однако позже стоимость начала снижаться, в мае 2020 года она достигла рекордно низкого уровня с декабря 2018-го из-за последствий пандемии коронавируса. Однако в июне цены подскочили впервые с начала года.


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