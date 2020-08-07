В Генштабе РФ назвали условие для нанесения ядерного удара

Также было отмечено, что действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может поставить мир на грань ядерной катастрофы.

Россия в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания обозначила "красные линии", за нарушение которых предполагается нанесение сокрушительного удара по противнику, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил начальник управления главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин.

В начале июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, которые регламентируют условия, при которых Москва может нанести ответный ядерный удар.

В Основах Россия обозначила "красные линии", переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным, - заявил Стерлин.

Генерал-майор уточнил, что в таком случае военно-политическое руководство России в зависимости от обстановки будет определять конкретный ответ.

В статье также говорится, что прекращение действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может поставить мир на грань ядерной катастрофы.

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