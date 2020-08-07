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За сутки в Казахстане 1809 человек выздоровели от КВИ

Всего в стране выздоровели – 70 680 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.7 августа 2020, 08:16

В Казахстане 1809 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 204,
в городе Алматы - 161,
в городе Шымкент - 437,
в Акмолинской области - 47,
в Актюбинской области - 205,
в Атырауской области - 63,
в Восточно-Казахстанской области - 339,
в Жамбылской области - 6,
в Западно-Казахстанской области - 43,
в Карагандинской области - 37,
в Костанайской области - 47,
в Кызылординской области - 67,
в Мангистауской области - 8,
в Павлодарской области -61,
в Северо-Казахстанской области - 51,
в Туркестанской области - 33.

Всего в стране выздоровели – 70 680 человек от COVID-19.


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