За сутки в Казахстане 1809 человек выздоровели от КВИ

Всего в стране выздоровели – 70 680 человек от COVID-19.

В Казахстане 1809 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 204,

в городе Алматы - 161,

в городе Шымкент - 437,

в Акмолинской области - 47,

в Актюбинской области - 205,

в Атырауской области - 63,

в Восточно-Казахстанской области - 339,

в Жамбылской области - 6,

в Западно-Казахстанской области - 43,

в Карагандинской области - 37,

в Костанайской области - 47,

в Кызылординской области - 67,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области -61,

в Северо-Казахстанской области - 51,

в Туркестанской области - 33.

Всего в стране выздоровели – 70 680 человек от COVID-19.

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