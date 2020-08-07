Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 713 406 человек.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 19 млн, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 19 007 938, умерли 713 406 человек.

Всего выздоровели 11 482 467. Больше всего случаев заражения (4 881 974) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (2 912 212) и Индия (1 964 536).

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