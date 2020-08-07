Развитие Туркестана: как улучшаются социально-бытовые условия жителей города

Что делается руководством области для решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ, обеспечения жителей чистой водой, тепло и газоснабжением.

Два года назад, 19 июня 2018 года, была образована новая Туркестанская область, административным центром которой является Туркестан. И конечно для областного центра новообразованной области очень важно развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), вопросы обеспечения жителей чистой водой, тепло и газоснабжения, что является неотъемлемой частью программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. О том, что делается в этом направлении руководством региона, и какие задачи решаются в первую очередь, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал руководитель управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Игорь Алексеев.

- Сфера развития ЖКХ является одной из важнейших социальных отраслей, и от обеспечения содержания жилищного фонда, зависит множество параметров качества жизни населения. Сколько старых домов в городе уже отремонтированы, сколько находятся в удовлетворительном состоянии, и сколько требуют ремонта?

- С 2012 года в городе Туркестан реализуется республиканская программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках программы отремонтировано 55 домов. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация на 46 домов требующих капитального ремонта. Еще 36 домов, расположенных на территории города, находятся в удовлетворительном состоянии.

- Что делается в городе для развития инженерной инфраструктуры, в частности для благоустройства дворовых территорий, модернизации освещения и т.д.?

- По городу Туркестан имеется 36 дворовых территорий многоэтажных жилых домов. Из них благоустроены 11 дворов, на 25 дворовых территорий разрабатывается проектно- сметная документация.

Также по городу Туркестан освещены 114 улиц. Установлено 8 096 осветительных приборов. В текущем году будет дополнительно освещено 100 улиц, на что из бюджета выделено 3,0 млрд тенге.

Оставшиеся улицы планируется осветить в рамках ГЧП. На сегодняшний день, разрабатывается проектная документация по модернизации уличного освещения города с установкой единого диспетчерского центра.

- Разработана ли какая-то определенная Программа модернизации ЖКХ на ближайшие годы, и как проводится работа по модернизации жилищного фонда в части ремонта многоквартирных жилых домов?

- Подготовлена проектно-сметная документация на 17 домов в городе Туркестан на сумму 500 млн тенге. Она направлена на рассмотрение и выделение средств из республиканского бюджета. Также разрабатывается проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта 29 многоэтажных жилых домов.

- Существует ли определенная единая специализированная уполномоченная организация, которая занимается модернизаций жилищного фонда города Туркестан?

- Согласно требованиям программы определена уполномоченная организация ТОО "Туркестан Жарык тазалык".

- Сколько денег выделено на развитие сферы ЖКХ из республиканского и местного бюджетов, на какие именно цели они предназначены, и сколько уже использовано по назначению?

- За период 2012-2017 годов проведен ремонт 55 многоэтажных жилых домов на общую сумму 556,0 млн тенге, выделенных из областного бюджета. На сегодняшний день на рассмотрение в республиканский бюджет направлена бюджетная заявка по 17 многоквартирных жилых домов на сумму 500 млн тенге.

- Насколько успешно проводиться газификация Туркестана, и каких результатов уже удалось достичь?

- Газификация города Туркестан была разделена на 11 этапов.

В прошлом году завершено реализация 4-х этапов. В текущем году реализовываются оставшиеся 7 этапов. Работа идут согласно графику.

На сегодняшний день из 7 этапов, завершены работы по 3 этапам. Еще 2 этапа будут завершены в конце августа, остальные 2 этапа будут завершены в конце года.

В настоящее время, общее количество абонентов 52 037. Их них 8120 (15,6%) абонентов из числа жителей города обеспечены природным газом. У 4 968 (9,5%) абонентов установлены тепловые котлы.

Кроме того, на завершенных строительных объектах ведется разъяснительная работа по подключению населения к природному газу.

- А как в городе обстоят дела с водоснабжением?

- В городе Туркестан проживает 171 919 жителей. Из них 170 028 жителей (98,9%) обеспечены централизованным водоснабжением.

Питьевая вода транспортируется из водоисточников города Кентау (Биресек-Хантагы, Миргалимсай) по магистральному водопроводу диаметром 630 мм до города Туркестан.

С целью обеспечения централизованным водоснабжением города планируется реализовать 8 проекта. В частности по 7 объектам (Кентау-Туркестан водовод (1,2 этап), мкр.Отырар – подводящий водовод, строительство уличных водопроводных сетей 7-кольцо (2-этап), Реконструкция водопроводных сетей в микрорайоне хлопковых заводов в Туркестане. Реконструкция водопроводных сетей микрорайона Новостройка, 1, 2 и ремзавод в городе Туркестане. Строительство дополнительного резервуара центрального водозабора в Туркестане. Уже получены заключения экспертизы.

Также разрабатывается проектно-сметная документация по еще одному объекту – реконструкция водопроводных сетей микрорайоны Иассы и Шавгар в Туркестане.

На сегодняшний день, по 4 объектам (Кентау-Туркестан водовод (1,2 этап), мкр.Отырар подводящий водовод, уличных водопроводных сетей 7-кольцо (2-этап) уже ведутся строительно-монтажные работы.

На основании перспективного развития административно-делового центра в городе Туркестан для водоснабжения новых потребителей ведется строительство 45,9 км магистрального водовода и резервуара емкостью 2х10000 м3. В случае реализации проекта, жилые дома, здания социального и административного назначения, будут обеспечены качественной питьевой водой.

- Также, для многих городов, расположенных в различных регионах РК, весьма актуальны вопросы теплоснабжения. Как решается этот вопрос в Туркестане?

- Сейчас ведутся работы по реконструкции центральной котельной в городе Туркестан. Планируется перевести центральную котельную с твердого топлива на газ. Строительные работы планируется завершить до начала отопительного сезона.

По проекту, 87 многоэтажных жилых домов, 60 коммерческих объектов, 28 бюджетных учреждений будут обеспечены стабильным и качественным теплом в период отопительного сезона.

Подготовил Владимир Демидов

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