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Жители Шымкента тайно отдохнули в сауне

От владельца сауны была получена объяснительная.

Фото : polisia.kz7 августа 2020, 09:37

Сауна работала в карантин в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

На территории Абайского района проведено ОПМ, в ходе которого 5 августа около 21:20 часов была выявлена сауна “Престиж”, расположенная в микрорайоне Самал-2, которая оказывала услуги посетителям, не соблюдая карантинные требования. Там находились 5 граждан. От владельца сауны была получена объяснительная.

По данному факту в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района направлены документы для привлечения к административной ответственности по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” за несоблюдение требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Шымкент.


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