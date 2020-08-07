Пьяный мужчина пытался изнасиловать девочку в Атырау
Он водворен в ИВС.
В густонаселенном микрорайоне Коктем в Атырау при попытке сексуального насилия малолетней девочки задержали мужчину, сообщает zakon.kz.
По информации издания "Мой город", мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, это произошло вечером 6 августа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По информации «АЖ», сегодня, 6 июля, около 7 вечера в пригородном микрорайоне Коктем 42-летний мужчина возле продуктового магазина пытался похитить маленькую девочку. Он взял её за руку и повёл, но люди, здесь все друг друга знают, это заметили и отобрали ребёнка, а затем вызвали полицию. - Сотрудники незамедлительно приехали на место и задержали подозреваемого. Начато досудебное расследование по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера), - сообщили в пресс-службе Департамента полиции. Этот человек на самом деле не местный, приехал в Атырау на заработки. @azh.news - Атырауда жас балаға тиіспекші болған күдікті ұсталды 6 тамыз сағат 19.45 шамасында Көктем ықшам ауданындағы азық-түлік дүкені қасында ер адам ішімдік ішкен мас күйінде көрінеу жас балаға сексуалдық сипаттағы зорлық зомбылық әрекетін жасауға оқталған. Хабар алған бойда оқиға орнына шұғыл жеткен полиция қызметкерлерімен күдікті ұсталып, тергеу абақтысына қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру ҚР ҚК 121 бабымен жүргізілуде. Атырау облысы Полиция департаментінің Баспасөз қызметі -
Около 19.45 возле продовольственного магазина в мкр. Коктем мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней, - сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.
По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции был задержан подозреваемый и водворен в ИВС.
Начато досудебное расследование по ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!