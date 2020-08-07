Пьяный мужчина пытался изнасиловать девочку в Атырау

Он водворен в ИВС.

В густонаселенном микрорайоне Коктем в Атырау при попытке сексуального насилия малолетней девочки задержали мужчину, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой город", мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, это произошло вечером 6 августа.

Около 19.45 возле продовольственного магазина в мкр. Коктем мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней, - сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции был задержан подозреваемый и водворен в ИВС.

Начато досудебное расследование по ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

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