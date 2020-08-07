Медведь вошел в дом и напал на отца десятерых детей

Этот случай нетипичен для черных медведей, так как они редко контактируют с людьми.

В американском штате Аляска черный медведь испугал семью из 12 человек и напал на мужчину - отца десятерых детей, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Друг семьи Брэндом Маквей решил навестить их. Медведь последовал за ним и вошел в дом. Жена Норма Лотта Анджела схватила двухлетнего ребенка и заперлась в спальне. Другие дети спрятались под столами и диваном.

Оба мужчины начали кричать на животное, в свою очередь он набросился на них.

Он просто вскочил и ударил меня, - сказал Маквей.

Затем медведь набросился на главу семьи Норма. Позже медведь попытался убежать, но не смог прорваться через дверь. В конце концов ему удалось выбраться - он разбил окно.

На фотографиях видно несколько колотых ран и глубокие царапины на теле Брэнда Маквея.

Биолог Рой Черчвел заявил, что этот случай нетипичен для черных медведей, так как они редко контактируют с людьми. Если они вламываются в дома, зачастую они пустуют.

Похоже, что сейчас вокруг не так много пищи - очень мало рыбы в реках и ягод, - сказал Черчвелл.

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