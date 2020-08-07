Доллар немного подорожал в Казахстане
Рост составил 0,21 тенге.
Фото : mail.kz7 августа 2020, 11:27
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,08 тенге (+0,21), сообщает zakon.kz.
Напомним, во вторник 6 августа средневзвешенный курс доллара составил 417,90 тенге.
По информации kurs.kz, сейчас в обменниках Алматы доллар в среднем покупают по 418,2 тенге, а продают по 420 тенге.
В обменниках Нур-Султана доллар в среднем покупают по 418,8 тенге, а продают по 420 тенге.
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