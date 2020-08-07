В Казахстане похолодает
Прогноз погоды на 8-10 августа.
Фото : pixabay.com7 августа 2020, 11:30
В течение ближайших трех дней через территорию Казахстана будет перемещаться южный циклон, с которым сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части страны, передает zakon.kz.
Ожидаются дожди c грозами, на северо-западе местами сильные. Местами ожидается шквал, возможно выпадение града. Лишь на востоке страны сохранится погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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