В Казахстане похолодает

Прогноз погоды на 8-10 августа.

В течение ближайших трех дней через территорию Казахстана будет перемещаться южный циклон, с которым сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части страны, передает zakon.kz.

Ожидаются дожди c грозами, на северо-западе местами сильные. Местами ожидается шквал, возможно выпадение града. Лишь на востоке страны сохранится погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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