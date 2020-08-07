Как готовят пехотных снайперов в региональном командовании "Запад"

Сегодня снайперы настолько прочно заняли свои позиции, что невозможно представить воинскую часть без этой должности.

На полигоне "Есет Батыра" в Актобе воинская часть регионального командования "Запад" оттачивает боевую подготовку в составе подразделений. Одним из самых боеготовых считается снайперский взвод под командованием сержанта 3 класса Заурбека Макишева, сообщает zakon.kz.

Ребята, опустите маски, я сделаю снимки, - прошу я четырех солдат.

"Не надо показывать лица снайперов", - отвечает за них командир снайперского взвода, - и фамилии не называйте, пожалуйста, лишняя огласка в нашей профессии ни к чему.

Маски эти ребята, назовем их Руслан, Егор, Рамиль, Исмаил, носят не только в период пандемии. Это обязательный атрибут снайпера. Их учат не только скрывать свои лица, но и маскироваться на местности так, что с пяти шагов не разглядишь. Снайперское дело это не просто наука, это – целое искусство оставаться незамеченным, сливаясь с окружающей средой. Именно поэтому, подготовка снайпера начинается еще на призывном пункте при проведении психологического тестирования, которое определяет психотип личности. Кандидатом в снайперы может стать только флегматик. Этот тип людей характеризуется как медлительный, спокойный, уравновешенный, с устойчивыми стремлениями, более-менее постоянным настроением и ярко выраженной работоспособностью.

Командир снайперского взвода, набирая бойцов, в первую очередь внимательно знакомится с личными делами и рекомендациями психологов, затем проводит личную беседу с выбранными кандидатами и проверяет их физическую подготовку.

Мы отбираем в снайперский взвод по очень жестким критериям. Желающих много, но здесь кроме стопроцентного зрения, спокойного, покладистого характера, важна физическая подготовка. Она оценивается по нормативам бег на 100 метров, на дистанцию 3 километра и силовые упражнения (подтягивание на перекладине). Кроме того, будущий снайпер не должен иметь вредных привычек, - делится опытом командир взвода Заурбек.

Рассказывая о своих ребятах он перечисляет их достижения: Егор победитель многих юношеских соревнований по армреслингу, Руслан имеет юношеский разряд по легкой атлетике, у Рамиля хорошие показатели по рукопашному бою, а Исмаил, окончивший медицинский колледж незадолго до армии, отличается твердой рукой и метким глазом.

Он готовит войсковых снайперов уже 6 лет и каждый год совершенствует собственную подготовку. За это время Заурбек был участником более 10 сборов, победителем региональных, окружных, войсковых соревнований, участвовал в Международных армейских играх "Арми-2017", где в составе команды занял первое место.

Результат работы снайпера всегда налицо, сам же он остается невидимым.

Бекас. Охота на маленькую невзрачную птичку, особенностью которой является непредсказуемость полета, дала название метким стрелкам. Участвовать в охоте на бекаса (snipe shooting) могли самые меткие и опытные стрелки, настолько хорошо владеющие оружием, что попадали в цель "на вскидку". Постепенно термин snipe shooting сократился до sniping, а к концу XVIII века первые должности снайперов официально появились в английской армии, - в предисловии рассказывает Заурбек.

Сегодня снайперы настолько прочно заняли свои позиции, что невозможно представить воинскую часть без этой должности. Их нет разве что в войсках материально-технического обеспечения. По словам командира, подготовка войскового снайпера из вчерашнего школьника – процесс трудоемкий. Но тут большую роль играет мотивированность ребят.

"Мы показываем им фильмы про снайперов, рассказываем о героях Великой Отечественной войны, приводим в пример хрупкую Алию Молдагулову. Совместно с сержантом взвода преподаем программу теоретической подготовки, обучаем сборке, разборке и обслуживанию винтовки, курсу стрельб по определенным упражнениям, но и учим их военной топографии, позволяющей ориентироваться на местности, наблюдательности, различать естественные звуки природы, маскироваться на местности", - продолжает рассказ командир.

Про маскировку хочется рассказать особо. Беседуя о способах маскировки и ее видах мы шли по учебному полигону "Есет Батыра", как вдруг Заурбек остановился и предложил "найти" снайпера. На первый взгляд ландшафт не вызывал подозрений: сухая трава, зеленый кустарник.

- Снайпер в семи шагах, - дал подсказку командир. Как ни старалась, я не могла разглядеть в степи "охотника на бекасов"

Да вот же он. Егор, покажись, - скомандовал командир и из травы, действительно в семи шагах, показалась рука.

Следующую позицию мы обнаружили метрах в десяти от первого бойца и снова я не смогла разглядеть в зеленых кустах, затаившегося снайпера.

- Это тренировка, - пояснил Заурбек. В этих позициях солдаты могут провести неподвижно от одного до нескольких часов. Так тренируется терпение, выносливость, искусство быть незаметными. Как говориться, результат работы снайпера всегда налицо, а сам он остается невидимым.

Помимо "игры в прятки" солдат снайперского взвода учат самостоятельно готовить маскировочные костюмы или дорабатывать заводские, максимально адаптируя их под условия местности. Командир, совместно с сержантом взвода готовит к совместному просмотру ролики о маскировке снайперов, выискивают новые приспособления. Обучают солдат базовым приемам.

Сам Егор, снайпер, которого невозможно разглядеть в траве, демонстрируя свой костюм с гордостью рассказывал, что шили его ребята своими руками:

Для того, чтоб добиться максимальной интеграции с сухой травой, мы использовали мешковину. Распускали мешки и пришивали к камуфлированной форме. Мешковина идеально вписывается в ландшафт казахстанских степей. Вы сами видели, как мы можем быть незаметны в таких костюмах. Добиться идеальной маскировки зимой – намного сложнее. На белом фоне очень отчетливо видно малейшее перемещение и изменение цвета.

Особый фактор для снайпера в укрытии – звук. Он может выдать позицию при самой тщательной маскировке. Поэтому каждый снайпер знает, что слышимость разговора двух людей доступна уже на расстоянии с 100 метров вокруг, 75 метров — расстояние на котором можно различить слова, треск сухого дерева слышен на расстоянии 70 метров, а кашель можно услышать на расстоянии 40 метров. Шаги можно угадать на дистанции в 30 метров, а перемещающегося ползком человека слышно за 16 метров.

Зачем нужны пехотные снайперы?

Пехотный снайпер – это военно-учетная специальность военнослужащих рядового состава в подразделениях различных родов войск видов вооружённых сил, отдельных родах войск. На западе их называют "марксман", что в переводе меткий стрелок. Войсковой снайпер присутствует в любом стрелковом отделении, выполняя задачу по повышению радиуса боя. Находясь рядом с командиром его задача поразить особо важные цели, к которым относится командный состав противника, снайперов, наблюдателей, связистов, военнослужащих из состава орудийного, минометного или пулеметного расчетов и др. Вооружен снайпер, в отличие от других бойцов, снайперской винтовкой Драгунова, и ведет прицельный огонь на расстоянии 500-800 метров.

Пехотный снайпер работает как в составе подразделения, так и в отрыве от него. Его задача замаскироваться, занять позицию и вести наблюдение за противником, добывать разведывательные данные, своевременно выходить по средствам связи докладывая непосредственному командиру об обстановке в назначенном секторе, районе. Вот здесь особенно нужны терпение и осторожность, так как зачастую такие задачи выполняются в тылу врага.

Дембель неизбежен

Егор, Руслан, Рамиль и Исмаил уже почти отслужили установленный срок воинской службы. В свободное время они вклеивают фотографии в дембельский альбом и готовят форму. За год службы они очень привязались друг к другу и своему многонациональному взводу. Исмаил – перс, Рамиль – татарин, Егор – русский, Руслан – узбек. Не смотря на разность менталитета и воспитания, призванные из разных городов ребята, стали одной семьей.

Я, конечно, радуюсь, что скоро смогу увидеть своих родных, но мне грустно расставаться с друзьями, сослуживцами. Посоветовавшись с родными, я решил продолжить службу по контракту в этой же части, если повезет, то останусь в должности снайпера, - поделился планами на будущее Исмаил, призванный из Шымкента.

У него есть мечта - стать профессионалом. Освоить все премудрости профессии "охотников на бекасов".

Александра Утепова, Актобе

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