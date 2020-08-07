После критики в СК-Фармации готовы сократить свои расходы на 200 млн тенге

Ожидается сокращение общих и административных расходов.

На пресс-конференции в СЦК председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев рассказал о готовности компании сократить свои помещения на 10-15% и расходов на 200 млн тенге, передает корреспондент zakon.kz.

С учетом критики, поступающей в адрес единого дистрибьютора по вопросам расходов, в настоящее время в компании также создана рабочая группа по оптимизации административных расходов. Стоимость аренды офисных помещений сокращена на 10%. По результатам рабочей группы ожидается сокращение площадей в пределах 10-15%, - сообщил Искалиев.

По его словам, в целом до конца года ожидается сокращение общих и административных расходов в пределах 200 млн тенге.

Проводится дальнейшая проработка вопросов оптимизации расходов. При этом отмечу, что сфера деятельности "СК-Фармация" расширяется. К функционалу добавляется мобилизационный резерв системы здравоохранения, закуп лекарств для розничной сети, а также получение гуманитарной помощи, - уточнил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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