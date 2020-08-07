Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Мужчина посадил за руль пятилетнего сына в Павлодаре 

Его оштрафовали на 10 МРП.

Фото : iStock7 августа 2020, 11:46

В Павлодаре задержали водителя, у которого за рулем сидел на коленях 5-летний ребенок, сообщает zakon.kz.

По видео, размещенному в социальной сети Instagram, на котором зафиксировано, как в Павлодаре на коленях у водителя за рулем автомобиля, проезжавшего на пересечении улиц Астана и Лермонтова, находился 5-летний несовершеннолетний, сотрудниками полиции проведена проверка.

Владелец данной автомашины установлен. За нарушение Правил дорожного движения, владелец транспортного средства BMW 730 привлечен к ответственности по статье 593 ч.1 КРКоАП. Наложен штраф в размере 10 МРП.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты