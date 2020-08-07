Мужчина посадил за руль пятилетнего сына в Павлодаре 

Его оштрафовали на 10 МРП.

В Павлодаре задержали водителя, у которого за рулем сидел на коленях 5-летний ребенок, сообщает zakon.kz.

По видео, размещенному в социальной сети Instagram, на котором зафиксировано, как в Павлодаре на коленях у водителя за рулем автомобиля, проезжавшего на пересечении улиц Астана и Лермонтова, находился 5-летний несовершеннолетний, сотрудниками полиции проведена проверка.

Владелец данной автомашины установлен. За нарушение Правил дорожного движения, владелец транспортного средства BMW 730 привлечен к ответственности по статье 593 ч.1 КРКоАП. Наложен штраф в размере 10 МРП.

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