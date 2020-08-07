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Взлом Twitter: судебное слушание прервали порнографией

Слушание проходило онлайн в Zoom.

Фото : WFLA7 августа 2020, 12:01

Виртуальное судебное заседание по делу подростка из Флориды, обвиняемого во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter, было прервано громкой музыкой и порнографией, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

17-летнего Грэма Кларка обвиняют в организации взлома аккаунтов знаменитостей, среди которых кандидат в президенты США Джо Байден, бывший президент Барак Обама, глава Microsoft Билл Гейтс, глава Amazon Джефф Безос и другие. В общей сложности были скомпрометированы более 130 учетных записей соцсети. Неизвестные опубликовали одинаковые сообщения с призывом переводить биткоины и обещанием вернуть криптовалюту в двойном размере. Вскоре записи были удалены, однако мошенникам удалось получить более 100 тысяч долларов. Расследованием инцидента занималось ФБР.

Разбирательство состоялось 5 августа. Однако слушание длилось всего 25 минут, когда несколько неизвестных вошли в Zoom, выдавая себя за сотрудников CNN и BBC. Они прервали процесс используя громкую музыку и порнографическое видео.

Перерыв наступил, когда адвокаты Кларка подали ходатайство о снижении суммы залога.

Я извиняюсь перед всеми за это, - сказал судья Кристофер Нэш присутствующим после того, как был показан порнографический клип.

Судья закрыл трансляцию на несколько минут.

Эксперты по безопасности предположили, что инцидент произошел из-за отсутствия настроек что в видеоконференции - к ней могли подключиться любые желающие.

Сам подсудимый Грэм Кларк не признал себя виновным по 30 пунктам в мошенничестве в связи со взломом знаменитостей, политиков и бизнес-лидеров.

При завершении заседания судья пообещал, что на следующем слушании 7 октября будут приняты все меры кибербезопасности.


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