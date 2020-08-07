Посол Казахстана в Мексике освобожден от должности

Указ был подписан президентом.

Указом главы государства Елемесов Андриан Копмагамбетович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах, от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Доминиканской Республике, Ямайке, Республике Панама, Республике Коста-Рика по совместительству, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Елемесов Андриан родился 10 июля 1963 года в Туркменистане.

Владение языками:

· Казахский, русский, итальянский, испанский, английский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский химико-технологический институт (1985)

Инженер-строитель

· Курсы Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Казахстан и руководителей структурных подразделений при Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан,

· Советник 2-го класса (2004);

· Советник 1-го класса (2007)

Трудовой стаж:

· Рабочий, бригадир, мастер, прораб, секретарь комсомольской организации СУ "СКБС" треста "Чимкентстрой" (1985-1989);

· Научный сотрудник НТЦ "Жастар", аспирант МИСИ (1989-1990);

· Менеджер СП "Казфер-импэкс" (1990-1991);

· Директор малого предприятия, президент компании "АКЕ'С" (1991-1992);

· Представитель СП "Казахиталкаракуль" в Италии (1992-1995);

· Третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1995-1996);

· Третий, второй секретарь - консул Посольства Республики Казахстан в Италии (1996-2001);

· Советник, начальник отдела визитов службы государственного протокола, начальник отдела Центральной и Восточной Европы Министерства иностранных дел (2001-2003);

· Шеф службы государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2004-2010);

· Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Испании (08.2010-06.2012);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике (06.2012-08.2015);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству (11.2012-08.2015);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Мексиканских Соединенных Штатах (с 08.2015), в Республике Панама, Республике Коста-Рика, Доминиканской Республике, Ямайке по совместительству (с 26.09.2018)

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