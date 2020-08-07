В каком регионе чаще всего пациентам "приписывают" посещение врачей

Несколько дней назад в соцсетях начали появляться жалобы на то, что в системе Damumed у граждан появились записи на прием к врачу, которых они не совершали и даже не планировали.

Чаще всего несуществующие посещения врачей приписывают пациентам в Мангистауской области. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях начали появляться жалобы на то, что в системе Damumed у граждан появились записи на прием к врачу, которых они не совершали и даже не планировали. В итоге было выявлено 13,5 тыс фальшивых записей на сумму более 75,5 млн тенге.

По регионам один из самых высоких показателей по количеству таких фальсификаций в Мангистауской области, СКО, Алматы. Конкретно какая медицинская организация делала это больше всех я вам смогу сказать позже, - сообщил Коджахметов.

Он также отметил, что в любой ситуации нужно искать того, кому это было выгодно. И именно этим сейчас занимается министерство здравоохранения.

Сейчас проводится тщательное служебное расследование, юридическая экспертиза, потому что ситуация, как полагают юристы Минздрава, выходит за рамки отношений фонда и медучреждений, потому что вопрос касается безопасности и жизни граждан, - добавил он

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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