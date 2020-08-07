Начато расследование в отношении руководителя подрядной организации в Караганде 

Преступными действиями причинен ущерб государству на 107 млн тенге.

Карагандинские прокуроры начали расследование в отношении руководителя подрядной организации, сообщает zakon.kz.

Управлением специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области заведено уголовное дело в отношении директора ТОО "DCT Kazakhstan" по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение или растрата вввереного имущества в особо крупном размере), - сообщили в прокуратуре области.

Как отметили в надзорном ведомстве, руководитель предприятия подозревается в хищении бюджетных денежных средств выделенных в 2018 году по госпрограмме "Нурлы-Жер" на строительство крупнопанельных жилых домов города Караганды.

Преступными действиями причинен ущерб государству на 107 млн тенге. В настоящее время директор ТОО с санкции суда взят под стражу на 2 месяца.

Расследование ведется и находится на особом контроле руководства прокуратуры области. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан является тайной следствия и не подлежит разглашению.





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