Минздрав актуализирует прогноз на вторую волну коронавируса
По данным министерства, ориентировочно прирост заболеваемости придется на осень.
Фото : comments.ua7 августа 2020, 12:23
Министерство здравоохранения Казахстана пересмотрит прогноз на вторую волну пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz.
Прогноз был сформирован в июле. Планировалось дополнительное разворачивание коечного фонда, реанимационных коек и всех необходимых ресурсов для лечения пациентов с Covid-19. Сейчас идет актуализация данного прогноза, потому что мы идем на объединенную статистику. Нам нужно все пересчитать. На вторую волну, о которой говорится во всем мире, мы ориентируемся на осенний период. На это время еще наслоятся сезонные заболевания - вирусные инфекции, грипп, парагрипп. Из этого расчета и делается прогноз, который мы в ближайшее время озвучим, - сообщила Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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