Минздрав актуализирует прогноз на вторую волну коронавируса

По данным министерства, ориентировочно прирост заболеваемости придется на осень.

Министерство здравоохранения Казахстана пересмотрит прогноз на вторую волну пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz.

Прогноз был сформирован в июле. Планировалось дополнительное разворачивание коечного фонда, реанимационных коек и всех необходимых ресурсов для лечения пациентов с Covid-19. Сейчас идет актуализация данного прогноза, потому что мы идем на объединенную статистику. Нам нужно все пересчитать. На вторую волну, о которой говорится во всем мире, мы ориентируемся на осенний период. На это время еще наслоятся сезонные заболевания - вирусные инфекции, грипп, парагрипп. Из этого расчета и делается прогноз, который мы в ближайшее время озвучим, - сообщила Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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