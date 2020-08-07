Как медорганизации с фальшивыми приемами врачей вернут деньги

Следить за тем, чтобы расплата за нарушения не легла на налогоплательщиков будет Минздрав.

Медицинские организации уличенные в "приписках" несостоявшихся приемов врачей будут возвращать деньги за счет собственных средств. Следить за тем, чтобы расплата за нарушения не легла на налогоплательщиков будет Минздрав. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz

Вы сказали, был возврат средств в трехкратном размере. Кто вернул? Если поликлиники, то они содержатся за счет бюджета, то есть фонд средства вернули из наших налогов? – спросили журналисты в ходе мероприятия

Багдат Кожахметов ответил, что эти средства возвращает медорганизация с чьей стороны были допущены такие нарушения.

Правила прописаны в конкретных контрактах между фондом и медучреждениями. (…) В данной ситуации лечебные учреждения допустили эти нарушения, и они и оплачивают эти штрафы. Кстати говоря, многие из них уже оплачены, - ответил он.

Официальный представитель также обратил внимание журналистов, что связывать проблему "приписок" с Damumed не совсем корректно, потому как это просто один из операторов по предоставлению информационных услуг.

Кожахметов также ответил, из каких средств медицинские учреждения будут возвращать деньги, да еще и в трехкратном размере, если это, например, государственная поликлиника.

Они же занимаются в том числе и хозяйственной деятельностью и получают определенные доходы и оттуда и будут платить. Это очень хороший вопрос, я думаю, что надо взять его Людмиле Витальевне (Бюрабекова – вице-министр здравоохранения) и министру во внимание. Чтобы не было двойной или тройной ответственности налогоплательщиков. Потому что совершают нарушения одни и платит за это народ. Это не правильно. Я согласен с этим, - заключил он

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