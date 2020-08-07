Драгоценности на 90 млн тенге украла жительница Шымкента

Часть золота подозреваемая оставила в залог в ломбарде.

Жительница Туркестанской области присвоила ювелирные изделия на 90 миллионов тенге. Полицейские задержали подозреваемую, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, в Управление полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкент обратилась жительница города с заявлением о факте хищения и растраты вверенного чужого имущества. Ее знакомая забрала золото и бриллиантовые изделия из Золотого павильона на рынке, в результате чего причинила ей материальный ущерб в размере 90 миллионов тенге.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества”. Часть золота 38-летняя подозреваемая оставила в залог в ломбарде, расположенном рядом с рынком.

Остальные золотые изделия изъяты у подозреваемой. По данному факту задержана жительница Туркестанской области и доставлена в следственный отдел Управления полиции Абайского района Департамента полиции Шымкента.

В настоящее время ведется досудебное расследование.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!