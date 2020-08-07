В Павлодарской области остановят весь транспорт на выходные

Других изменений в ранее опубликованные документы нет.

Общественный транспорт, в том числе речной, не будет ходить в Павлодарской области, передает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач региона Батырбек Алиев внес изменение в ранее опубликованное Постановление №8.

Согласно документу, в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа в Павлодарской области будет полностью ограничено движение общественного транспорта - автобусов, трамваев, маршруток, а также прогулочного речного транспорта, курсирующего по реке Иртыш.

Других изменений в ранее опубликованные документы нет.

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