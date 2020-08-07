В Павлодарской области остановят весь транспорт на выходные
Других изменений в ранее опубликованные документы нет.
Фото : Википедия7 августа 2020, 13:12
Общественный транспорт, в том числе речной, не будет ходить в Павлодарской области, передает zakon.kz.
Главный государственный санитарный врач региона Батырбек Алиев внес изменение в ранее опубликованное Постановление №8.
Согласно документу, в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа в Павлодарской области будет полностью ограничено движение общественного транспорта - автобусов, трамваев, маршруток, а также прогулочного речного транспорта, курсирующего по реке Иртыш.
Других изменений в ранее опубликованные документы нет.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035167-751fe143da82ffc7ac24c46a245e13f0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...