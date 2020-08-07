Зелье в газетном свертке: в Алматы задержали наркодилера
Он отпускал товар чаще всего из дому, прямо на глазах жены и детей.
Фото : polisia.kz7 августа 2020, 14:05
Полицейские города Алматы задержали наркодилера, сообщает zakon.kz.
По информации официального сайта МВД РК, в результате спецоперации, проведенной борцами с наркобизнесом при содействии бойцов спецподразделения, задержан 46-летний мужчина, который на территории мегаполиса сбывал наркотики.
В ходе проведения полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин А., промышлявший сбытом наркотических средств. Примечательно: он упаковывал зелье только в газетные свертки и отпускал товар чаще всего из дому, прямо на глазах жены и детей. Во время задержания в кармане гражданина А. был обнаружен газетный сверток, в котором было упаковано вещество, темно-зеленого цвета, со специфическим запахом. Кроме того, был проведен санкционированный обыск по месту жительства фигуранта. В доме обнаружено 11 свертков из газетных отрезков с веществами растительного происхождения. Судебно-химическая экспертиза установила, что изъятый наркотик – гашиш, – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.
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В ДП дополнили, что задержанный взят под стражу. В отношении него проводится досудебное расследование по ст. 297 УК РК.
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