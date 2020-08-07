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Марк Цукерберг присоединился к клубу сантимиллиардеров

36-летний бизнесмен примкнул к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу.

Фото : gazeta.ru7 августа 2020, 14:09

Состояние Марка Цукерберга впервые перевалило за 100 млрд долларов, тем самым он вошел в клуб сантимиллиардеров, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Это произошло после того, как акции Facebook подскочили на новостях о запуске конкурента TikTok на платформе Instagram. Основатель соцсети владеет 13% акций.

Резкий рост из-за коронавируса показали Amazon, Google, Apple и Facebook - бизнес и услуги вышли в онлайн в условиях изоляции. Сообщается, что состояние Цукерберка выросло примерно на 22 млрд долларов. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса подскочило более чем на 75 млрд долларов.

Американский сенатор и бывший кандидат на пост президента США Берни Сандерс хочет ввести закон, позволяющий ввести налог в 60% на сверхприбыль богатейших людей, которую они выручили с 18 марта. Вырученные средства должны быть направлены на покрытие расходов в области здравоохранения США.

Пять крупнейших технологических компаний США - Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft - имеют рыночные оценки, эквивалентные примерно 30% ВВП США. Их совокупная стоимость за последние два года почти удвоилась.

Марк Цукерберг основал Facebook в 2004 году, будучи студентом университета. Он неоднократно заявлял что планирует отдать 99% своих акций через благотворительный фонд, созданный совместно с его женой Присциллой Чан.


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