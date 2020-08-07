Зона отдыха с бассейном продолжала работать в Алматы

К административной ответственности привлечен и владелец зоны отдыха.

В Алматы зона отдыха функционировала, несмотря на карантин, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, комплекс с бассейном, как показала проверка, работал по привычному распорядку: посетителей принимали охотно, санитарные меры не соблюдены.

В момент проверки, которая была проведена специальной мониторинговой группой из числа сотрудников районного акимата, УККБТУ и сотрудников полиции, на данном объекте отдыхали около 30 человек.

Среди них есть и семьи с маленькими детьми. Пользовались отдыхающие общим бассейном, про социальную дистанцию и элементарную гигиену они, очевидно, забыли. В отношении 28 человек представителями СЭС были составлены административные протоколы по ст.425 КРКобАП. Кроме того, к административной ответственности привлечен и владелец зоны отдыха. Сумма штрафа для юридического лица составляет 230 МРП, – резюмировал начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

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