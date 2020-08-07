Задержан начальник штаба соперника Лукашенко

Глава штаба кандидата в президенты Сергея Черечня работал наблюдателем на одном из участков для голосования в Столбцах.

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в Столбцах, эту информацию подтвердили в команде политика, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Беларусь.

Лысенков - доверенное лицо и начальник штаба кандидата Сергея Черечня. В рамках досрочного голосования он являлся наблюдателем на участке для голосования в родных Столбцах.

Команда политика утром в пятницу опубликовала видео задержания Лысенкова.

К главе штаба кандидата в президенты подошла милиция, сотрудник правоохранительных органов сообщил о том, что в отношении Лысенкова начат административный процесс по подозрению в организации несанкционированных массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП).

Лысенкова доставили в Столбцовский РУВД для проведения проверки. Его статус на данный момент не известен. Лысенков является активистом партии "Грамада", которую последние два года возглавляет Черечень.

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