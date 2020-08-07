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Чемпионка Танзании обратилась к Фирузе Шариповой с заявлением

Их бой пройдет в августе.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой7 августа 2020, 14:49

Чемпионка Танзании Хэппи Дауди заявила, что приедет в Россию, чтобы побить свою соперницу казахстанку Фирузу Шарипову, передает zakon.kz.

Об этом она сообщила на видео, которое опубликовано на YouTube-канале AllFight.Ru.

Меня зовут Хэппи Дауди, я боксер из Танзании. Я приеду в Россию побить Фирузу Шарипову. Будь готова, – сказала Дауди.

Бой состоится 15 августа, а на кону будет стоять пояс чемпионки мира по версии IBA. Этим титулом владели такие боксеры, как Владимир Кличко, Рой Джонс-младший, Мэнни Пакьяо и Бернард Хопкинс. Бой рассчитан на десять раундов по две минуты и состоится в весовой категории 63,5 кг.


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