Чемпионка Танзании обратилась к Фирузе Шариповой с заявлением
Их бой пройдет в августе.
Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой7 августа 2020, 14:49
Чемпионка Танзании Хэппи Дауди заявила, что приедет в Россию, чтобы побить свою соперницу казахстанку Фирузу Шарипову, передает zakon.kz.
Об этом она сообщила на видео, которое опубликовано на YouTube-канале AllFight.Ru.
Меня зовут Хэппи Дауди, я боксер из Танзании. Я приеду в Россию побить Фирузу Шарипову. Будь готова, – сказала Дауди.
Бой состоится 15 августа, а на кону будет стоять пояс чемпионки мира по версии IBA. Этим титулом владели такие боксеры, как Владимир Кличко, Рой Джонс-младший, Мэнни Пакьяо и Бернард Хопкинс. Бой рассчитан на десять раундов по две минуты и состоится в весовой категории 63,5 кг.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035183-d2f8f0c83868efa70b17b17e2937f727
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...