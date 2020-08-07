Что происходит с ресторанами в Туркменистане

Закрытые на дезинфекцию пункты питания по-прежнему не работают.

С середины июля в Ашхабаде были закрыты многие магазины, кафе и рестораны. На тот момент предполагалось, что пауза продлится десять дней и после дезинфекционных работ заведения снова откроются. Как сообщают "Хроники Туркменистана", многие рестораны и салоны сферы услуг по-прежнему закрыты, передает zakon.kz.

Так, в крупнейшем торговом центре столицы "Беркарар" работает только продуктовый супермаркет "Кямиль", а с 4 августа вновь открылся спортивный зал. Остальные заведения, расположенные в ТЦ, по-прежнему закрыты.

В то же время, закрылись не все рестораны. Некоторые продолжают работать в прежнем режиме, принимая посетителей.

Остается закрытым рынок "Алтын асыр" ("Толкучка"). Остальные рынки работают, но периодически закрываются для проведения дезинфекционных работ.

Между тем 6 августа многих работников учреждений и организаций Ашхабада, в том числе и тех, кого отправили в неоплачиваемые отпуска, вновь обязали пройти медобследование – сдать мазок из носа и рта и сделать рентген.

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности вновь разослало населению SMS-сообщение с просьбой соблюдать безопасную дистанцию и призвав пожилых людей оставаться дома, не упоминая на этот раз коронавирус и пыль.

Новые меры профилактики распространения коронавируса были приняты после визита экспертов ВОЗ в Туркменистан, которые рекомендовали властям вводить такие правила, "как если бы коронавирус уже проник в страну".

Официальные власти наличие в стране зараженных COVID-19 отрицают, а введение обязательного ношения медицинских масок на улицах объясняют тем, что в воздухе было обнаружено повышенное содержание пыли.

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