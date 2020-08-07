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Казахстанским студентам закрыли въезд в Россию

Подобная ситуация сложилась в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса.

Фото : Pixabay7 августа 2020, 15:21

В настоящее время въезд студентов из Казахстана, обучающихся в России, временно закрыт. Об этом сообщили в посольстве Казахстана в РФ, передает zakon.kz.

Отмечается, что посольство держит ситуацию на особом контроле и ведет переговоры с российской стороной.

Возможно, на следующей неделе будет получен ответ, о чем оперативно сообщим на наших ресурсах. Следите за нашими новостями. Просим вас с пониманием относиться к возникшей форс-мажорной ситуации, сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям, - говорится в сообщении посольства.

Подобная ситуация сложилась в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса, подчеркнули в посольстве.


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