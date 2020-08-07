Как решается проблема скопления транспорта на границе с Китаем

Как сообщили в КГД МФ РК, приняты все возможные меры, направленные на снижение скопления транспорта на границе, в том числе на правительственном уровне.

В Комитете государственных доходов (КГД) МФ РК рассказали о ситуации, сложившейся на казахстанско-китайской границе и о принимаемых мерах о ее разрешении, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с начала пандемии китайской стороной введены усиленные меры санитарного контроля на границе и ежедневный пропуск транспорта сократился до 20 единиц. Это привело к резкому скоплению в районе пункта пропуска "Нур жолы" и образованию ежедневной очереди до 1 800 автотранспортных средств на выезд из Казахстана в Китай.

Для решения вопроса скопления принят ряд мер, в том числе проведены переговоры с китайской стороной, по результатам которых количество принимаемого транспорта увеличено с 20 до 100 единиц в день. С 1 июля 2020 года открыты пункты пропуска "Калжат", "Бахты", "Майкапчагай", которые ранее были временно закрыты. Однако перемещение товаров и транспорта не осуществляется по причине закрытия пунктов пропуска с китайской стороны. На уровне Правительства принят План мероприятий по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с КНР, который предусматривает возможность въезда китайских перевозчиков и перевалки товаров в приграничных транспортно-логистических центрах. Китайские водители теперь могут въехать в безвизовом режиме на 24 часа на территорию пункта пропуска. Одновременно создан "зеленый коридор" для отечественных экспортеров, перемещающих продукцию на экспорт в Китай. Их пропуск осуществляется вне очереди, – сообщили в пресс-службе КГД МФ РК.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом, приняты все возможные меры, направленные на снижение скопления транспорта на границе, в том числе на Правительственном уровне направлено обращение в Госсовет Китая с предложениями по увеличению товарооборота с Китаем.

После согласования китайской стороной нового порядка перемещения товаров ожидается увеличение количества перемещаемого через границу транспорта до 200 единиц в день и соответственно снижение скопления.

Однако с 20 июля текущего года в связи со вспышками коронавирусной инфекции в Синьцзянь-Уйгурской автономном районе, китайская сторона сократила прием транспорта с казахстанской стороны до 10 единиц в день.

Через границу в первоочередном порядке на китайскую сторону пропускаются экспортные товары и перевозчики, направляющиеся за гуманитарными грузами, а также перевозчики с наличием контрактов на перевозку.

Основная масса автотранспортных средств, ожидающих очередь не имеют контрактов на перевозку и ждут въезда в Китай в надежде получить заказ на стороне КНР.

Важно отметить, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе функционируют в штатном режиме и по итогам первого полугодия текущего года наблюдается увеличения объемов ввоза товаров на 18%. Вместе с тем, 30 июля 2020 года состоялись переговоры государственных органов Казахстана с Народным Правительством СУАР. На данной встрече казахстанская сторона презентовала модель перегрузки китайских товаров на Казахстанских приграничных транспортно-логистических центрах с учетом строгого соблюдения противоэпидемиологических требований и отсутствия физического контакта. Данный пункт включен в соответствующий проект протокола, который находится на рассмотрении китайской стороны. Также на местном уровне для урегулирования очереди на границе создана рабочая группа из числа представителей органов государственных доходов, пограничной службы и Акимата Алматинской области, – отметили в пресс-службе КГД МФ РК.

В ведомстве дополнили, что учитывая, то что порядка 80% водителей, ожидающих очереди являются жителями приграничных населенных пунктов, в течении трех недель будет разработано специальное мобильное приложение по организации электронной очереди и водители смогут контролировать очередь в онлайн режиме из дома.

В этой связи, призываем участников внешнеэкономической деятельности при ведении экспортно-импортных операций учитывать возможные риски, связанные с логистикой и заблаговременно прорабатывать с контрагентами вопросы перемещения товаров и заключения контрактов, – подытожили в ведомстве.

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