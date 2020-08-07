Схему хищения 50 млн тенге из "Астана РЭК" рассказали антикоррупционеры

В результате проведения специальных оперативных мероприятий изобличены заместитель председателя правления АО, а также его подчиненные: руководитель Сарыаркинского РЭК и руководитель сбыта.

Должностные лица АО "Астана РЭК" присваивали себе в виде отката из средств за потребленные юридическими лицами электроэнергии, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Как вам известно, антикоррупционной службой города Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Астана РЭК" по факту хищения денежных средств АО путем мошенничества, — напомнил Бигайдаров.

По его словам, в результате проведения специальных оперативных мероприятий изобличены заместитель председателя правления АО, а также его подчиненные: руководитель Сарыаркинского РЭК и руководитель сбыта.

По версии следствия, в период 2020 года похитили денежные средства АО на сумму свыше 50 млн тенге путем снижения объемов фактического потребления электроэнергии юридических лиц, списанного в виде потерь.

Схема хищения выглядит следующим образом. Из 100 % подлежащих уплате АО денежных средств за потребленные юридическими лицами электроэнергии 30 % должностные лица присваивали в виде отката. 50 % списывалась в виде потерь и лишь 20 % фактически оплачивалась в АО. Таким образом, АО недополучала 80 % из начисленных сумм за потребленную юридическими лицами электроэнергию, — сообщил следователь.

Он добавил, что заместитель председателя правления АО и руководитель сбыта задержаны и водворены в ИВС города Нур-Султан.

Предварительное следствие продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 оглашению не подлежит, — заключил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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