Заболеваемость COVID-19 в Алматы идет на спад - Бекшин

Но расслабляться еще рано.

В Алматы удалось добиться снижения числа заболевших. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы, руководитель Департамента ККБТУ мегаполиса Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

В Алматы за месяц ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом снизился с 4,2% до 1,4%. Репродуктивное число, то сеть, сколько человек вокруг может заразить 1 заболевший. при пике заболевания было 4, на сегодня оно снизилось до 0,9%. То есть, сейчас, 1 больной заражает менее 1 человека, это свидетельствует о снижении заболеваемости, спаде эпидемии, - сказал Бекшин.

С начала пандемии в Алматы зафиксировано 12997 случаев коронавируса, в том числе 7897 - подтвержденные случаи заболевания, и 5110 бессимптомные носители.

В основном больше болеют молодые от 20 до 29 лет, это 21% от всего числа заболевших. 30-39 лет составляют 20%, 17,7% - люди старше 60 лет. Основная причина - заражение на работе, 49,7% идет контакт с больными на работе, при домашнем контакте заразились 19%, 0,1% - заражение при контакте с больным в стационарах города, - пояснил Жандарбек Бекшин.

Альберт Ахметов

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