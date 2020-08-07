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76% пациентов с COVID-19 выздоровели в Нур-Султане

Загруженность коечного фонда снизилась с 90% до 25%.

Фото : astana.gov.kz7 августа 2020, 16:07

В акимате состоялось совещание заместителя акима Нур-Султана Бахтияра Макена с руководителями медицинских организаций, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы текущей ситуации по коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 12 530 случаев КВИ, из них 9 629 (76%) выписаны с выздоровлением.

Благодаря карантинным мерам и усилению амбулаторного лечения в поликлиниках улучшилась эпидемиологическая ситуация, отмечается снижение заболеваемости пневмонией. Количество пациентов с пневмонией уменьшилось в пять раз.

Также за период карантина, то есть с 6 июля, количество пациентов, находящихся на лечении в стационарах, уменьшилось в 4,4 раза, загруженность коечного фонда снизилась с 90% до 25%. Количество госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах, уменьшилось в 4,3 раза. Отмечается снижение количества вызовов скорой медицинской помощи с более 3 тыс. до менее 1 тыс. – говорится в распространенном сообщении управления общественного здравоохранения.

По итогам совещания заместитель акима города Бахтияр Макен поручил управлению общественного здравоохранения и руководителям медицинских учреждений на постоянной основе проводить мониторинг электронного медицинского сервиса для пациентов – приложение Damumed, который вызвал нарекания со стороны граждан, и обеспечить его качественную работу.

Данная проблема связана с несовершенством информационной системы Damumed, а также поздним внесением записей врачей об оказанной услуге. Управлением общественного здравоохранения Нур-Султана совместно с администрацией данной программы проводится разбор каждого конкретного случая. Вместе с тем конкретные факты фиктивных записей с целью получения финансовой выгоды в настоящее время не зафиксированы, – сообщили в городском управлении общественного здравоохранения.


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