Свыше 50 млн тенге украли при восстановлении домов в Арыси 

Денежные средства были выделены на текущий ремонт 46 жилых домов.

Начато досудебное расследование по факту хищения в управлении энергетики и ЖКХ в Западно-Казахстанской области, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту хищения в особо крупных размерах в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО", — сообщил Бигайдаров.

По его словам, в период с августа по декабрь 2019 года в группе лиц с подрядной организации совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму свыше 50 млн тенге.

Он добавил, денежные средства были выделены на текущий ремонт 46 жилых домов по восстановлению последствий чрезвычайной ситуации города Арыс, Туркестанской области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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