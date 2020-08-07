Нудист гнался за кабаном, который утащил его ноутбук

В период пандемии коронавируса участились сообщения о том, что некоторые дикие животные стали появляться в ареале обитания людей.

Голый житель Берлина принимал солнечную ванну, когда дикий кабан схватил его сумку с ноутбуком и побежал прочь, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Мужчина пустился в погоню за кабаном и двумя поросятами к большому удовольствию других нудистов.

Фотографии инцидента опубликовали в Facebook.

Природа наносит ответный удар! - написала автор публикации.

Забавный инцидент произошел всего через несколько дней после того, как особо хитрая лиса украла десятки ботинок, которые берлинцы оставляли в своих дворах.

В период пандемии коронавируса участились сообщения о том, что некоторые дикие животные стали заходить в ареале обитания людей. Сообщается, что дикие кабаны без боязни разгуливали во дворах берлинских пригородов.

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