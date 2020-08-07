Хищение средств выделенных на приобретение ноутбуков расследуют в ЗКО

В период введения ЧП в мае 2020 года должностные лица совершили хищение бюджетных средств в крупном размере на сумму свыше 6 млн тенге.

Начато расследование по факту хищения средств, выделенных на приобретение ноутбуков в Западно-Казахстанской области, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту хищения с использованием служебного положения в крупных размерах в отношении должностных лиц ГУ "Отдел образования Каратобинского района ЗКО", — сообщил Бигайдаров.

По его словам, в период введения Чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан, в мае 2020 года в группе лиц с подрядной организации совершили хищение бюджетных средств в крупном размере.

Совершено хищение на сумму свыше 6 млн тенге, выделенных на приобретение ноутбуков в количестве 100 штук. Окончательные решения с определением степени виновности подозреваемых лиц по вышеуказанным уголовным делам будут вынесены судом. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — заключил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!