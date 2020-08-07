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Акимы в Жамбылской области выходят в прямой эфир

Отвечают на вопросы жителей.

Фото : пресс-служба акима Жамбылской области7 августа 2020, 16:20

В соответствии с поручением Главы государства по налаживанию эффективной обратной связи с населением заместители акима Жамбылской области, акимы Тараза и районов проводят прямые эфиры в социальных сетях "Facebook" и "Instagram", сообщает zakon.kz.

Для привлечения большего количества людей заблаговременно размещаются анонсы в социальных сетях с указанием даты, времени и аккаунтов, на которых будет проходить прямой эфир.

Также указываются адреса электронной почты для сбора вопросов и предложений от населения. Другими словами, теперь не нужно записываться на прием и ждать своей очереди, либо отправлять жалобу в различные инстанции. Достаточно озвучить свою проблему в ходе прямого эфира и получить исчерпывающий ответ от первого лица. Прямые эфиры с акимами будут проходить еженедельно.

Как отметил аким области Бердибек Сапарбаев, в условиях пандемии, когда введен запрет на организацию сходов и встреч с населением, необходимо сделать упор на онлайн-приемы и прямые эфиры.

Должен быть простой и действенный механизм для взаимодействия акимов всех уровней с жителями региона. "Час акима" является одним из таких способов получения информации из первых рук, реального решения проблем жителей городов и сел, - подчеркнул глава региона.

К примеру, на днях состоялся прямой эфир курирующего сельское хозяйство заместителя акима области Берика Ныгмашева. Вкратце рассказав о состоянии аграрного сектора и дальнейших планах его развития, чиновник ответил на многочисленные вопросы. Людей волновало, когда же начнут выдавать земли под индивидуальное жилищное строительство, ситуация с поливной водой, ход реализации пилотного проекта повышения доходов сельчан, укрупнение крестьянских хозяйств и другие аспекты.

Такие встречи позволяют не только узнать о проблемах граждан и выработать действенные механизмы их решения, но и оперативно вносить корректировки в соответствующие планы государственных органов.


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