В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 70-100 %.

8 августа объявлено штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза, днем сильный дождь, ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 16 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северный местами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза, ветер северный порывы 18 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется высокая пожароопасность.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидаются гроза, ветер западный, юго-западный 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде днем ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный с переходом на южный при грозе 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается гроза.

В Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем местами 15-20 м/с.

В Атырауской области ночью местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20 м/с.



В Карагандинской области 8-9 августа местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. Днем 8 августа на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются гроза, ветер юго-восточный, порывы 18 м/с. В Жезказгане 8 августа ожидаются гроза, град.

Вероятность шторма 70-100 %.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!