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Мясо без санитарных документов продавали на рынке в Акмолинской области

В отношении государственного ветеринарно-санитарного инспектора Степногорской городской территориальной инспекции начато расследование.

Фото : Pixabay7 августа 2020, 16:33

Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении одного из государственных ветеринарно-санитарных инспекторов Степногорской городской территориальной инспекции, передает zakon.kz.

Инспектор ГУ подозревается в получении взяток на системной основе от субъектов предпринимательства в размере от двух до 11 тысяч тенге за беспрепятственную реализацию мяса (КРС, конина, свинина) на территории рынка без наличия обязательных товарно-сопроводительных документов.

Санинспектор задержан.

Кроме этого, Антикоррупционной службой Кызылординской области проводится расследование в отношении руководителя отдела ГУ "Управление сельского хозяйства Кызылординской области" по факту растраты в 2019 году бюджетных средств в сумме 54 млн тенге, путем незаконной выдачи субсидии сельхоз товаропроизводителю на удешевление кормов на поголовье племенного крупнорогатого скота.

Окончательное решение о степени вины будет вынесено судом.


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