Аким Костаная может уйти в отставку

Анотикоррупционная служба следит за исполнением законодательной нормы об отставке и дисответственности руководителей за коррупцию подчиненных.

Аким Костаная Кайрат Ахметов может уйти в отставку из-за следствия в отношении его заместителя, передает zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикоррупционной службой по Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц акимата.

Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания.

23 июля распоряжением акима Костаная с занимаемой государственной должности по отрицательным мотивам уволен находящийся под следствием заместитель акима Костанай по фамилии Финк.

Если его вина будет доказана в суде, то в течение десяти календарных дней в отставку должен будет подать аким города Кайрат Ахметов, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Кроме этого, по собственному желанию распоряжением акима Костанайской области уволен руководитель Управления образования Цымбалюк.

29 июля его подчиненный руководитель КГУ "Центр информатизации и оценки качества образования" Управления образования Павличенко признан виновным приговором суда (приговор не вступил в законную силу) по ст.367 ч.1 УК РК за получение взятки за ускоренное перечисление очередного платежа по договору о госзакупках услуг.

Анотикоррупционная служба следит за исполнением законодательной нормы об отставке и дисответственности руководителей за коррупцию подчиненных.

Так, за 7 месяцев 2020 года Антикоррупционной службой в госорганы внесено 1 120 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.

По результатам рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 575 лиц, из которых уволены 72, освобождены от занимаемой должности - 81, предупреждены о неполном служебном соответствии – 68, понижены в должности – 10, строгий выговор объявлен – 145.

За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечены 250 руководителей различного звена, из которых освобождены от занимаемой должности – 46, уволены – 7.

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