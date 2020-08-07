Кратковременные ограничения услуг холодного водоснабжения связаны с необходимостью замены технологического оборудования на водопроводных сетях.

В некоторых микрорайонах Алматы временно отключат холодную воду, сообщает zakon.kz.

11 августа с 9 утра до 6 вечера будет перекрыта подача холодной воды в жилые дома и иные здания расположенные на территории Алатауского района в мкр.Зердели, мкр.Нуркент, ЖК "Алмалы", ЖК "Алатау сити", ЖК "Атлетическая деревня". 13 августа с 9 утра до 20 часов будет отключено холодное водоснабжение в Турксибском районе, в контуре улиц Шолохова- Ержанова-Осипенко-Сауранбаева, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Кратковременные ограничения услуг холодного водоснабжения связаны с необходимостью замены технологического оборудования на водопроводных сетях.

На время работ объекты социальной сферы будут обеспечены питьевой водой автоцистернами.

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